المحكمة العليا فى البرازيل توافق على التحقيق مع رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لنسخة من قرار المحكمة فإن بولسونارو الذى نفى ارتكاب أى مخالفات، سيحاكم فى قضية شراء لقاح هندى مضاد لـ"كوفيد-19". وأضافت وكالة "رويترز" أنه متورط فى مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلى "316 مليون دولار" تم توقيعه فى فبراير مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلى لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح. وكانت لجنة من مجلس الشيوخ تحقق فى أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، أشارت إلى "المبالغة فى الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد" الذى قررت الحكومة بتعليقه. وسجلت البرازيل ثانى أكبر عدد وفيات بكوفيد-19 فى العالم.

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