إعصار ”إلسا” يجتاح الكاريبي.. وهايتي تحذر من فيضانات مدمرة

اجتاح إعصار "إلسا" منطقة الكاريبي مصحوبا برياح عاتية، ومهددا بفيضانات مدمرة في هايتي التي تحشد مواردها لمكافحة أعمال العنف بين العصابات.

و"إلسا"، أول إعصار في الموسم في المحيط الأطلسي من الدرجة 1 على مقياس "سفير- سيمبسون"، حيث تراجعت قوته ليلة السبت، وبلغت سرعة رياحه 120 كم.

من جهته، أعلن المركز الأمريكي لرصد الأعاصير، أن الإعصار وصل إلى جنوب جزيرة إيسبانيولا، التي تضم هايتي والدومينيكان، وتحرك نحو الشمال الغربي.

وأضاف: "يقترب إلسا من الساحل الجنوبي لجزيرة إسبانيولا، ثم من جامايكا ومن أجزاء من شرق كوبا الأحد".

ويتوقع أن يعبر "السا" بحلول الاثنين، فوق وسط وغرب كوبا ليواصل طريقه نحو مضيق فلوريدا. ويمكن أن يؤدي الإعصار إلى ارتفاع مستوى مياه البحر إلى ما يصل لمتر ونصف المتر في جنوب كوبا، وحوالي 1.2 متر على ساحل إسبانيولا، وأقل من متر قرب جامايكا.

بدورها، رفعت سلطات هايتي مستوى التأهب إلى الدرجة الحمراء، وهي الدرجة القصوى، في البلاد. وقال الدفاع المدني، إن "رياحا قوية تراوح سرعتها بين 118 و130 كلم بالساعة أو فيضانات شديدة أو سيول وحلية، يمكن أن تحدث في جنوب البلاد".

وتنفد إمدادات الطوارئ في هايتي، مثل الماء والمواد الغذائية، حيث تستخدم إمدادات الإغاثة لمساعدة آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب عنف العصابات.

وفي العام، 2016، دمر الإعصار "ماثيو" من الفئة الرابعة، مناطق في هايتي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وأضرار بنحو ملياري دولار.