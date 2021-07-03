هنُا خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس بالعراق 2021 جميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس بالعراق 2021 جميع المحافظات العراقية التي يتزايد بالبحث عنها أعداد كبيرة من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي داخل العراق فى ظل تزايد أعمال الترقب والقلق فى انتظار ان يتم الكشف والاعلان عن نتائج إتمام الصف السادس الابتدائي بعد تأدية جميع الطلاب فى ظروف خاصة كافة الاختبارات الخاصة بالصف السادس الابتدائي بالعراق في المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم العراقية فى شهر يونيو الماضي

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور يباشرون تراقبهم حول ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق، وذلك بعد عقد اختبارات الدور الخاصة بتلك المرحلة ما بين الثالث عشر من يونيو الماضي حتى التاسع عشر من شهر يونيو، على أن يتم التأكيد من قبل معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب جاءت هذا العام مبشرة للغاية وذلك للارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام وتجاوز نسبة النجاح معدل 93%، على أن يتزايد على غرار هذا الامر البحث حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي اون لاين كما جرت التصريحات الوزارية على ان يكون اعلان نتائج السادس الابتدائي الكترونياً قبل اعلانها بالمدارس على نحو خاص نوافيكم به من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق 2020-2021

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

طريقة معرفة نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2020-2021

بامكانكم اون لاين التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

تسجيل وتدوين جميع البيانات المطلوبة لإجراء فحص واستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم بالحال النتائج

هذا وقد أشار معالي وزير التربية والتعليم العراقية السيد علي حميد أن نتائج ستعلن بشكل تدريجي على مستوى كل محافظة من محافظات العراق قبل ظهورها داخل المدارس اون لاين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوي جميع المحافظات العراقية وذلك فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19