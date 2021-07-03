خطوات التسجيل فى خدمة فرجت لتسديد الديون ودفع المتأخرات وخروج الغارمات

خدمة فرجت لتسديد الديون وخطوات التسجيل فى فرجت 1443 حيث يعد احد اهم المنصات الخيرية التي تساهم بشكل كبير فى فك كرب الغارمين فى السجون بسبب تراكم الديون وعجزهم عن السداد لظروف خارجة عن إرادتهم ويساهم دعم فرجت فى تقديم المساعدة المادية للمساجين ف المملكة وتتعاون وزارة الداخلية فى المملكة مع مؤسسات المجتمع المدني عن طريق إطلاقها لتلك الخدمة الإنسانية التي تفتح الباب فيها للمتبرعين وأصحاب الخير والبر من رجال الأعمال وأهل الغارمين الذين يريدون تسديد ديون زويهم لإخراجهم من السجن وبذلك سنشرح خطوات التسجيل فى خدمة فرجت.

ما هي شروط قبول التسجيل فى فرجت

أكدت المديرية العام للسجون إن التسجيل فى فرجت للحصول على دعم مادي وتسديد ديون المساجين الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي. وأيضاً قامت مؤسسة الإحسان الخيرية بعمل منصة فرجت للغارمين عبر متنصتها الإلكترونية لتسديد الديون. بالإضافة إلى الهيئة السعودية لبيانات والذكاء الاصطناعي حيث بشكل إلكتروني وفق عدة شروط يجب توافرها قبل البدء فى التسجيل فى فرجت:

على المتقدم لعلمية التسجيل من الغارمين أن يكون من الغير قادرين على تسديد الدين فعلياً.

وكذلك على المتعسر وغير القادر عن سداد مديونية الشركات أو المؤسسات والبنوك.

يقوم الشخص الغارم بتقديم طلب إلى الديوان الملكي.

وبعد ذلك يقوم بمليء البيانات التي تطلب منه بشكل دقيق.

يعرض الطلب على اللجنة المختصة لدراسته.

وبعد ذلك يتم الموافقة على الطلب.

ثم يتم إدراج اسم الغارم فى خدمة فرجت.

تسجيل الدخول إلى رابط ابشر الإلكتروني.

وبعد ذلك كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور التي تم التسجيل بها فى منصة ابشر.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي اسفل الاسم ورمز الدخول.

وبعد ذلك الضغط على تبويب ” خدماتي”.

ثم الضغط على ” المديرية العامة للسجون”.

وبعد ذلك تحدد منطقة الشخص والفئة المستفيدة من الخدمة المقدمة.

وأيضاً يتم إدخال البيانات المطلوبة فى المنصة.

وبعد ذلك يتم حفظ الرقم الظاهر فى الطلب لتقديمه فيما بعد لدفع ديون الغارم.

وأخيراً يتم تسديد المبلغ المطلوب من خلال خدمة سداد فى البنوك وبذلك يتم تسديد ديون الغارمين عن طريق خطوات التسجيل فى خدمة فرجت.

خطوات الحصول على دعم فرجت لسداد ديون الغارمينخطوات التسجيل فى خدمة فرجت للغارمين