ثنائية كين تقود إنجلترا لهزيمة أوكرانيا والصعود لقبل النهائي

تأهلت إنجلترا إلى قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ 25 عاما بعد ثنائية لهاري كين ساعدت فريق المدرب جاريث ساوثجيت في سحق أوكرانيا 4-صفر، ليضرب موعدا مع الدنمارك.
ونجح كين في افتتاح التسجيل لفريقه بعد أربع دقائق من البداية في الاستاد الأولمبي بروما، ليسجل أسرع هدف لإنجلترا في تاريخ بطولات أوروبا منذ 2004.
وضاعف هاري مجواير النتيجة بضربة رأس قوية بعد أقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف القائد كين هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة بعدها بأربع دقائق.
وأحرز البديل جوردان هندرسون الهدف الرابع عندما سجل هدفه الدولي الأول ليضمن فوزا مريحا لإنجلترا وصعودا سهلا لقبل النهائي، حيث ستلتقي مع الدنمارك في ويمبلي يوم الأربعاء المقبل من أجل مقعد في المباراة النهائية على الملعب ذاته.
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