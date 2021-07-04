عروض بنده في السعودية اليوم علي الأجهزة الإلكترونية والجوالات خصم 50%

عروض بنده في السعودية اليوم أسواق بنده التجارية هي أسواق مميزة تقوم بعرض ميزات رائعة في أسواقها التجارية، توفر هذه الأسواق التجارية للشعب السعودي الكثير من الخصومات الهائلة بشكل يومي، يفضل الجميع هذه الخصومات ويترددون دائماً على هذه الأسواق للشراء منها وتوفير الكثير من المنتجات التي يحتاجون إليها، أسواق بنده التجارية تعرض للشعب السعودي العروض المميزة على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتوفيرها أيضاً في جميع الفروع التي تمتلكها.

عروض بنده في السعودية اليوم

أسواق بنده التجارية تشتهر بين الشعب السعودي بجودة المنتجات التي تعرضها لهم، وذلك الأمر الذي يفضله الشعب السعودي، حيث توفر لهم العديد من أنواع المنتجات المختلفة، هذه الأسواق التجارية تمتلك داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الفروع ودائماً ما تقوم بالتوسعات الجديدة في أماكن متفرقة وذلك لتكون قريبة من جميع عملائها الكرام.

تخفيضات بنده اليوم زيت زيتون ساسو 175 مل 2 عبوة 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

زيت زيتون ساسو 175 مل 2 عبوة 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي. زيت زيتون بكر ممتاز الوزير 500 مل 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز رحمة 500 مل 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر السوسن 4 لتر 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 124 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر الراقي 2 لتر 44 ريال سعودي بدلاً من سعر 63 ريال سعودي

زيت دوار الشمس نور 3 لتر 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي.

زيت زيتون دوار الشمس أو كانولا نور 1.5 لتر 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

شعيرية سريعة التحضير اندومي 80 جم ربكة 5 حبات 2 ربطة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

زيت نباتي للطبخ والقلب حياة 1.5 لتر 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

كوب الشعرية سريع التحضير اندومي 60 جم 5 حبات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

مكرونة فودي 500 جم 4 حبات 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

حلاوة كراميل فاخرة المداح 800 جم 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.

جبن المراعي شيدر 113 جم 2 عبوة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

حليب المراعي مركز سائل 170 جم 5 حبات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

جبن المراعي بالقشطة مربعات 108 جم 4 عبوات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

جبن المراعي موزاريلا مبشورة 200 جم 2 عبوة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

العروض الأسبوعية في أسواق بنده