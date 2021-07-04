طباعة تصريح الحج 1442 بالخطوات عبر نظام أبشر الرقمي

طباعة تصريح الحج 1442 بالخطوات من أهم الخدمات التي يبحث عنها جميع الحجاج هذا العام. فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة على اقتصار الحج على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في المملكة حرصًا على السلامة العامة. ولذلك يبحث المسموح لهم بالحج هذا العام عن طريقة طباعة تصريح الحج من أجل استخدامه للدخول إلى الحرم الشريف وأداء مناسك الحج ودخول مناطق الشعائر.

طباعة تصريح الحج 1442 بالخطوات

أعلنت وزارة الحج هذا العام عن عدم دخول أي شخص إلى الحرم المكي بدون تصريح مسبق للحج وحددت بعض العقوبات لمن يدخل بدون تصريح، وتتم خدمة طباعة تصريح الحج إلكترونيًا بخطوات سهلة عبر بوابة أبشر الرقمية بعد موافقة الوزارة للشخص على أداء فريضة الحج ويتم طباعة تصريح الحج بهذه الخطوات:

قم بزيارة منصة أبشر الرقمية.

الدخول لأبشر أفراد وتسجيل الدخول ثم كتابة الرمز المُرسل على الجوال.

قم بالدخول لقائمة خدماتي وحدد منها خدمة تصريح الحج.

يتم استعراض تفاصيل التصريح قم بإتباع الخطوات لإتمام إجراءات الطباعة.

احتفظ بنسخة من التصريح معك لإظهارها عند الدخول للمشاعر.

تسجيل الحج المرحلة الثانية

تم الإعلان عن تسجيل الحج المرحلة الأولى وبدأت الوزارة في إرسال الرسائل النصية للمتقدمين تفيد بالقبول المبدئي ويمكن استكمال الطلبات بالخطوات الآتية:

الولوج إلى المسار الإلكتروني للحج.

ابدأ بالتعرف على الشروط كاملة بإمكانك إضافة مرافق واحد بشرط ألا يكون قد سبق له التسجيل.

ابدأ بالتعرف على أسعار باقات الحج.

واختر باقة الحج المناسبة لك، يتم إصدار رقم السداد.

ثم سدد القيمة المطلوبة بعد 3 ساعات من إصدار رقم السداد.

بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط يتم إصدار التصريح.

أن يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة بعمر 18-65 عام.

الحج مقتصر على الحجاج الحاصلين على اللقاح فقط وفقًا للضوابط والآليات المتبعة بالمملكة للمحصنين .

الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية بجميع مراحل أداء فريضة الحج.

الالتزام بارتداء الكمامة بشكل إلزامي لجميع الحجاج والعاملين.

التنسيق مع الحاج فور خروجه من المنزل.

لابد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين الفرد والأخر.

تحديد مدة البقاء بكل مرحلة والاستفادة من جميع الرخص.

شروط الحج الجديدة 1442