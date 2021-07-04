واتساب بعد طول انتظار ميزة الوصول لمراسلات من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت

في ظل التنافسية بين تطبيقات المراسلة فقد اطلقت واتساب ميزة طال انتظارها لعملائه ومستخدميه سيسعدون كثيرا وهي ميزة جديدة تخص الوصول إلى المراسلات من 5 أجهزة، حيث ما زال التطبيق الأخضر متحمسًا لتحسين خدماته، فقد أعلن أن تطبيق “واتساب” حصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات، ووفق المعلومات، فإن بعض مستخدمي تطبيق “واتساب” بات بإمكانهم الاستفادة من ميزة الوصول إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت، لكن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار على بعض الأجهزة حاليًّا وقيد التجريب وسوف تطرح قريبا جدا.

ميزة ربط 5 أجهزة بحساب واحد:

تمتاز هذه الميزة أنه بمجرد تحميل التطبيق في الأجهزة وربطها بحساب واحد سيتمكن المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلًا ودون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه الحساب على “واتساب” أولًا، ودون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت، ويجري تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” تعديلا على الرسائل الصوتية في هواتف “أندرويد”، ليكون خطا نموذجيا بدلا من شكل موجات صوتية، أعرب آلاف المستخدمين عن غضبهم من التعديل كونه يصعّب تمرير الرسائل، علاوة على أن لون الواجهة المعدلة لم يكن مرئيا مع الوضع المظلم.

موعد انطلاق الميزة:

ومن الجدير بالذكر أن النسخة التجريبية رقم 2.21.14.1 تم إطلاقها تضمن ميزة جديدة في تطبيق “واتساب” من خلال أجهزة أندرويد، كما من المفترض أن تصل إلى أنواع أخرى من الأجهزة لاحقًا، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مراسلات المستخدمين بعد تطبيق الميزة ستبقى مشفّرة باستخدام خوارزميات “واتساب”، وقد كان مقررا اطلاقه من فترة سابقة ولكن بعد تعليقات المكستخدمين فقد قرر التطبيق العالمي، إزالة الميزة بشكل مؤقت بسبب تعليقات المستخدمين السلبية على الميزة مما دعا خبراء الشركة الى التمهل واتاحة الوقت للتجريب الميزة قبل اطلاقها بشكل رسمي على اجهزة الهواتف الذكية، ويذكر أن تعديل شكل الرسالة الصوتية يتوافر حاليا على نسخة “واتساب” التجريبية ذات الرقم 2.21.13.17 الخاصة بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، بينما لا تتوفر على الهواتف العاملة بنظام IOS، ومع قرب انتهاء التجارب على النسخة المعدلة من الميزة فقد وعد خبراء شركة واتساب باطلاق الميزة في وقت قريب لكسب رضاء المستخدمين.