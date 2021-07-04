وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفتح باب القبول في برنامج فني رعاية مرضى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن فتح القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى، للجنسين، وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، حيث يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو، وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية فقد أعلن عن فتح القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”، للجنسين وذلك ابتداءً من تاريخ 04/07/2021 وحتى تاريخ 08/07/2021 وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

التقديم على برنامج فني رعاية مرضى:

ومن الجدير بالذكر فقد أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن التقديم على برنامج فني رعاية مرضى، يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021م، ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية. ويمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين، وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات “أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية”،

رابط التقديم في برنامج “فني رعاية مرضى” للجنسين:

وتدعو الوزارة كافة الفئات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الصفحة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولفتت الموارد البشرية إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة التسجيل في برنامج “فني رعاية مرضى” للجنسين، ويذكر بأن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها “برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى، “ومساعد طبيب أسنان” وفني رعاية مرضى الدورة الأولى” وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة، ويبدأ التقديم ابتداءً من تاريخ 04/07/2021 وحتى تاريخ 08/07/2021 وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.