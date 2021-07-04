صور.. قبرص تطلب المساعدة الدولية فى إخماد حريق ضخم

جدة - نرمين السيد - وألحق حريق غابات ضخم شمالى مدينتى ليماسول ولارنكا أضرارا بنحو ست بلدات فى سفوح سلسلة جبال ترودوس وهى منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة، وساهمت الرياح العاتية فى تأجيج الحريق الذى بدأ منتصف نهار اليوم السبت، دون أن تعرف أسبابه.

ولحقت الأضرار بعشرات المبانى، وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع فى المنطقة، دون أن ترد أنباء عن إصابات.

وقال مسؤولون إن اليونان تعهدت بالمساعدة بطائرتين، بينما يتوقع أن تقدم إسرائيل مساعدة، بحسب "رويترز".

الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس كتب عبر حسابه فى تويتر أن "هذا يوم صعب للغاية بالنسبة لقبرص. كل آليات الدولة فى تأهب والأولوية هى عدم خسارة الأرواح".

وشهدت قبرص موجة حارة هذا الأسبوع تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.