استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق برقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق بالاسم ورقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية، حيث بعدما استطاع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي داخل العراق من إتمام اداء الاختبارات الخاصة بالصف السادس الابتدائي بالعراق تحت ظروف هي الأشد من نوعها على مستوى جميع المحافظات العراقية، سيصبح بإمكان جميع الطلاب من إجراء الاستعلام عن نتائجهم بمنتهي السهولة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على نحو نستعرض مع حضراتكم الان

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

نتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز توضيحاً حول طرق اجراء استخراج إلكتروني حول نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي فى ظل بدء العد التنازلي حول تمكين طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي من إجراء استعلام إلكتروني على نتائجهم بمنتهي السهولة بعد ان تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من اعمال التصحيح ورصد الدرجات الجارية بالوقت الحالي التي استمترت لمدة 11 يوم من تاريخ انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق كافة اختباراتهم التي بدأت فى الثالث عشر من يونيو الماضي، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات استخراج تلك النتائج اون لاين

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق 2020-2021

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق

سيتمكن طلاب وطالبات السادس الابتدائي داخل العراق من الحصول على نتائجهم فى إتمام الصف السادس الابتدائي داخل العراق بابسط طريقة ممكنة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

الدخول على ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

ادخال جميع البيانات المطلوبة على إجراء استعلام إلكتروني عن تلك النتائج والتي تشمل” اسم الطالب رباعياً، رقم الامتحاني”

تحديد المحافظة

النقر على خانة استعلام وبهذا ستكون النتائج معلنة امامكم بالحال

علماً على أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على طرح كافة السبل الميسرة والخدمات الالكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الذي تستعد من خلاله وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق على مستوي كافة المحافظات العراقية وذلك فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

علماً على ان موقع وزارة التربية والتعليم العراقي لازال مفعُل من خلاله امكانيات الحصول على نتائج السادس الابتدائي داخل العراق 2021 وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني حيث بعدما ان تم الاعلان عن اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي داخل العراق بدءات محافظات العراق بالاعلان بشكل تدريجي عن نتائج كل محافظة من محافظات العراق.