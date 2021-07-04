تنزيل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 عبر ملفات pdf من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تنزيل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها مع حضراتكم عقب التأكيدات المؤكدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب سيتم تطبيق على أعمال اعلانها جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة لضمان عدم انتشار نقل عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ان يتم اعلانها اون لاين فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات

تنزيل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

بعد ان ادي جميع الطلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق كافة الاختبارات المقررة عليهم بالصف السادس الابتدائي 2021، يعيش أجواء الترقب أعداد كبيرة من الطلاب حول التعرف والحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي داخل العراق بعد التأكيدات الرائجة من قبل السادة المسؤولين على ان يكون اعمال ظهورها بصورة وبشكل الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، حيث بالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على تهنئة اوائل السادس الابتدائى بالعراق، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يكون ظهورها اون لاين من ايقونة نتائج الدور الاول الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي.

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق 2020-2021

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق

نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على النحو التالي :-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

علماً على ان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق أعمال ظهورها سيكون على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على نحو اتباع الفقرة التالية قبل ظهورها داخل جميع المدارس العراقية، الامر الذي تضمن عدم نشر عدوى فيروس كورونا المستجد من تجمعات الطلاب داخل المدارس، على أن نوافيكم على غرار هذا الامر بجميع المستجدات المطروحة حول تلك النتائج التي سيتم الكشف عن التسار حولها فى غضون ساعات قليلة من الان بعد الانتهاء من عمليات رفع درجات الطلاب على الموقع.

اعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

بدءت الاستعدادات الاخيرة على اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي والرقم الامتحاني داخل جميع المحافظات العراقية، حيث بالفعل قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من اعمال اعتماد نسب نجاح الطلاب التي تجاوزت حد 93% هذا العام، على ان تبدأ نتائج السادس الابتدائي بالعراق بالظهور بالفعل على مستوي عدد من المحافظات العراقية.

تحديثات اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2020-2021

تستمر حتي الان اعمال اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي على مستوي كل محافظة على حدا وذلك لطلاب وطالبات كافة المحافظات العراقية، وذلك للعمل على توفير الامكانية على توفير نتائج الطلاب اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي كافة المحافظات العراقية، للعمل على تقليل حد التجمعات داخل المدارس

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بالبدء فى الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق بشكل تدريجي بدءً من صباح يوم الامس الموافق الثالث من شهر مايو، على أن نوافيكم ونستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة من حيث خطوات الاستعلام عن تلك النتائج ورابط الحصول عليها.