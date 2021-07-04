طريقة استخراج شهادة تطعيم كورونا في الكويت 2021 عبر موقع كويت مسافر kuwaitmosafer.gov.kw

طريقة استخراج شهادة تطعيم كورونا في الكويت 2021 لعل احد اكثر التساؤلات المتداولة بين الكثير من الأشخاص في الكويت ممن قاموا بتلقي لقاح فيروس كورونا في الكويت هو كيفية الحصول على شهادة تطعيم فيروس كورونا، وهي الشهادة الوثيقة الرسمية التي تؤكد وتوضح ان هذا الشخص قد قام بالحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات وزارة الصحة الكويتية خلال الفترة الماضية بشأن طرح التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا لكافة المواطنين المقيمين في جميع انحاء انحاء الكويت، هي المبادرة التي انطلقت رسميا في 24 من شهر ديسمبر من العام الماضي، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على شهادة تطعيم فيروس كورونا في الكويت 2021.

طريقة استخراج شهادة تطعيم كورونا في الكويت 2021

تتيح وزارة الصحة الكويتية الحصول على شهادة تطبعين فيروس كورونا الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بنجاح وذلك لإثبات ذلك وهي الشهادة التي يحتاج اليها الاشخاص في الخدمات المختلفة، ويمكن الحصول على هذه الشهادة استخراجها فقط من خلال اتباع الخطوات التالية.

اولا يجب الحصول على كارت تطعيم فيروس كورونا عندما يتم تلقي اللقاح من خلال احد مراكز التطعيمات المعتمدة الموجودة في جميع انحاء الكويت والتابعة لوزارة الصحة الكويتية.

بعد ذلك حصول المتلقي للقاح على رسالة نصية على رقم الهاتف الخاصة بهم تتضمن تقرير يفيد بحصوله على لقاح فيروس كورونا من الاماكن المعتمدة التابع لوزارة الصحة.

بعد ذلك يتم الحصول على شهادة تطعيم فيروس كورونا رقمية من خلال تطبيق الكويت مسافر، حيث يتم الربط بين المنصة ووزارة الصحية لاعطاء المستخدم كود يفيد بالحصول على اللقاح بنجاح.

رابط استخراج شهادة تطعيم فيروس كورونا بالكويت 2021

حددت وزارة الصحة الكويتية تطبيق الكويت مسافر الالكتروني الذي يتم من خلاله الحصول على شهادة رقمية تفيد بالحصول على لقاح فيروس كورونا الاشخاص الذين قاموا بتلقي اللقاح، كما يقدم التطبيق ايضا الكثير من الخدمات الصحية الاشخاص في الكويت، حيث يتمكن المواطنين والمقيمين في الكويت استخراج شهادة تطعيم بروس كورونا مباشرة من خلال موقع كويت مسافر والخاص بتطبيق الكويت مسافر على ان يتم تسجيل الدخول الى التطبيق للحصول على شهادة التطعيم.