رابط الدخول لمنصة اوبن ايميس الاستعلام عن نتائج الطلاب الكترونياً emis.moe.gov.jo/openemis-core

رابط الدخول لمنصة اوبن ايميس الاستعلام عن نتائج الطلاب بالتزامن مع أداء امتحانات التوجيهي التكميلي بالأردن. لنهاية العام الدراسي الجاري 2021 فنجد ان عمليات البحث تزداد في هذا التوقيت. عن الموقع الالكتروني الخاص بمنصة اوبن ايميس المخصص لنتائج الطلاب. حيث أعلنت وزارة التعليم الأردنية خلال الأيام الماضية ان نتائج التوجيهي التكميلي. سوف يتم الإعلان عنه عبر موقع اوبن ايميس الالكتروني. المخصص للنتائج ، حيث يعتبر هذا القرار ضمن القرارات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من جائحة كورونا التي تحافظ على سلامة الطلاب، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال على تفاصيل الاستعلام عن نتائج امتحانات التوجيهي التكميلي وكافة النتائج بالأردن من خلال منصة اوبن ايميس ورابط الدخول الى المنصة الكترونيا.

منصة اوبن ايميس لنتائج الطلاب

يؤدي الان طلاب التوجيهي التكميلي امتحانات نهاية العام والتي من المقرر ان تنتهي في غضون ايام، وفي هذا السياق قد اكدت وزارة التعليم الأردنية ان نتائج الطلاب التوجيهي التكميلي سوف يتم الاعلان عنها رسميا عقب الانتهاء من اداء الامتحانات لمدة تصل الى عشرة ايام، على ان تتم آلية الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني عبر موقع اوبن ايميس كور الخاص بالحصول على نتائج الطلاب، بالإضافة الى نتائج الابتدائي والتي من المقرر ان يتم الاستعلام عنها ايضا عبر منصة اوبن ايميس لعلامات الطلاب بالأردن وذلك قبل موعد عيد الاضحي.

رابط الدخول لمنصة اوبن ايميس الاستعلام عن نتائج الطلاب

يترقب الطلاب واولياء الأمور في هذا التوقيت الإعلان رسميا عن نتائج الطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحانات التوجيهي التكميلي والتي بدأت رسميا في جميع انحاء الاردن في يوم 26 من شهر يونيو، وقد طمئنت وزارة التعليم الطلاب والاولياء ان نتائج الطلاب سوف يتم طرحها عبر منصة اوبن ايميس ليتم الاستعلام عنها من المنزل بدون الحاجة الى زيارة مقرات المدارس، وذلك من خلال اتباع الرابط التالي.