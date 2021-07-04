الدفاع الروسية : عودة 23 طفلا روسيا من المخيمات السورية إلى البلاد

جدة - نرمين السيد - ووجهت مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية لاريسا نيقولايفا، عقب الاجتماع مع المسئولين الأكراد الشكر للإدارة الذاتية وكل المساهمين فى تسهيل عملية تسليم الأطفال؛ قائلة: "ونحن مستمرون بالعمل مع هذه الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسى فى المنطقة". وفقا لقناة "روسيا اليوم" الأخبارية

من جانبها، عبرت نائبة الرئاسة المشتركة للإدارة عبير أيليا، عن شكرها لروسيا على تسلمها 20 طفلا وطفلة وتحملها مسئوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال، موضحة أنه تم تسليم 205 أطفال حتى اليوم على عدة دفعات لمكتب مفوضية حقوق الطفل الروسية.

يشار إلى أنه تم توقيع وثيقة التسليم من قبل الطرفين، والتى تؤكد أن الأطفال بحالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأى نوع من الضغط المعنوى أو البدنى أثناء تواجدهم فى مناطق الإدارة الذاتية.