بايدن: سنرد إذا كانت روسيا مسؤولة عن هجوم برامج الفدية السيبرانية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الاعتقاد المبدئى للحكومة الأمريكية يتمثل فى عدم ضلوع الحكومة الروسية بالهجوم الإلكترونى ببرامج طلب الفدية، الذى طال مئات المؤسسات الأمريكية مؤخرا.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" قال الرئيس الأمريكى "لسنا متأكدين من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم".

وأضاف: "الاعتقاد المبدئى أنها ليست الحكومة الروسية، لكننا لسنا متأكدين بعد".

وأشار بايدن إلى أنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق دقيق فى الأمر، مضيفا أن "الولايات المتحدة سترد إذا خلصت إلى أن روسيا هى المسؤولة عن الهجوم".

ويستغل الهجوم عبر برامج الفدية الثغرات الأمنية لدى الشركات أو الأفراد، ويشفر أنظمة الكمبيوتر، ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

واستهدفت شركات أمريكية عدة فى الآونة الأخيرة بهجمات فيروس "الفدية"، التى أدت إلى إبطاء، أو حتى توقف إنتاج هذه الشركات.