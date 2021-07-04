موقع نتائج البيام 2021 الجزائر رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر الديوان الوطني للامتحانات

موقع نتائج البيام 2021 الجزائر، ازداد البحث بصورة كبيرة جداً لمعرفة، موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، حيث يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد الإعلان الرسمي لنتائج البيام 2021 الجزائر، ومن المقرر حسب ما أعلنت وزارة التربية الوطنية السورية، أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط غداً الأحد الموافق 4 من يوليو الجاري، حيث أنه قد تم الانتهاء من كل ما يسبق إعلان النتائج، من التصحيح والتجميع ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لذلك لم يتبقى سوى رفع نتائج البيام 2021 على موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي، وعلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي أعد خصيصاً لرفع النتائج عليه، وفيما يلي سوف نستعرض معكم عبر هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز، الموعد الرسمي لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام، وكذلك طريقة الاستعلام عن النتائج.

رابط موقع نتائج البيام 2021

نجحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، في إجراء الامتحانات رغم كل الصعوبات التي واجهتها، بسبب تفشي فيروس كورونا وتحوره في العديد من الدول، فقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لحماية الطلاب والطالبات، والسادة المعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بوباء العصر كوفيد 19، ومن ضمن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن للمحافظة على الطلاب، هو إنشاء العديد من المنصات التعليمية لإتاحة شرح جميع المواد التعليمية عليها، بواسطة نخبة متميزة من المعلمين، وكذلك إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لرفع النتائج عليها.

آلية الاستعلام عن نتائج البيام 2021

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات. عن طريقة وخطوات استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط. وفيما يلي سوف نستعرض معكم بالتفصيل خطوة بخطوة. طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2021 وهذه الخطوات كالتالي:

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عبر موقعها الرسمي، أن نتائج شهادة التعليم المتوسط، سوف تعلن بشكل رسمي اليوم الأحد، الموافق 4 من شهر يوليو الحالي، وسيتم رفع النتائج على موقع وزارة التربية الوطنية، وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ونحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع هذا الأمر باهتمام بالغ، لنطلعكم على كل جديد مع تمنيات أسرة الموقع للجميع بالنجاح والتوفيق.