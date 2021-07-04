شرح تسجيل دعم ريف للأسر المزراعين

دعم ريف عبارة عن برنامج جديد تم إصداره من قبل وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية، هذا البرنامج الذي يقوم على فكرة

تجميع الأسر المنتجة من الريف عبر رابط إلكتروني يستخدم في رصد هذه الأعداد، فهذا بمثابة دعم من المملكة لقطاع العاملين في

الزراعة، حيث أن هذا الرصد يساعد في تحقيق المزارعين لعائد أكبر من المحاصيل نتيجة للمساعدات التي تقوم الدولة بتقديمها، ويعد برنامج دعم ريف للأسر المنتجة من أهم البرامج التي قد تم إنشائها في خلال الفترة الاخيرة للدعم المالي للأسر من المزارعين المنتجين في الأراضي في داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، ونرصد لكم تفاصيل الدعم الريفي 2021 لشهر يوليو الجاري.

تسجيل دعم ريف

نظراً لحرص المملكة العربية السعودية على دعم جميع العاملين في جميع القطاعات المختلفة، قامت الدولة بتقديم برنامج دعم

ريف من ضمن البرامج الحديثة التي تسعى إلى التقدم والتطور ومحاولة وضع حل لجميع المشكلات في الدولة، تقوم الدولة من خلال هذا الرابط برصد جميع البيانات المتعلقة بالعمال في القطاع الزراعي وأيضاً رصد جميع المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الوضع، كما تقوم وزارة البيئة في المملكة بتقديم كل الدعم الممكن لهذا القطاع سواء كان هذا الدعم مادي، أو معنوي من خلال تشجيع جميع المزارعين على الاهتمام بالمحصول وجودته لضمان اشتراكهم في المشاريع الزراعية الكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه العملية حظيت بنجاح كبير ونجحت جميع عمليات التسجيل التي تمت من خلاله.

شروط التسجيل في دعم ريف

يوجد مجموعة من الشروط التي يشترط توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل على برنامج دعم ريف، هذه الشروط تتمثل

في:

● يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم من الوزارة سعودي الجنسية.

● يشترط أن يكون الشخص المتقدم من الأسر المنتجة في المجال الزراعي.

● يشترط أن لا يقل راتب الشخص المتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي بشكل شهري.

● يشترط أن لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم عن سن واحد وعشرون.

● الالتزام بكافة الاشتراطات التي يتم تقديمها من قبل الوزارة.

بدأ المواطنين في كل مكان في الأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن كيفية التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة الزراعية لعام 2021، وتكون الأسر المنتجة للمزارعين حيث يتم رصد الدعم المادي لجميع الأسر المنتجة بالمملكة من خلال عمليات التسجيل في الموقع الرسمي، ومن ثم سوف يتم صرف الدعم من خلال دفعات عبر الموقع الرسمي لمنصة ريف.