بايدن: أميركا ليست متأكدة من الجهة المسؤولة عن القرصنة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأميركية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية تعرضت له مئات المؤسسات الأميركية.

وقال بايدن "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأضاف "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد". وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأميركية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة سترد إذا خلصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

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