نتائج “البيام” شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل عبر الديوان الوطني onec.dz

نتائج “البيام” شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz ، ساعات تفصلنا عن نشر نتائج شهادة المتوسط 2020-2021 في الجزائر، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على متصفحات الإنترنت للاطلاع على نتائج البيام دورة جوان، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج ستظهر اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في تمام الساعة السادسة عشر مساء بتوقيت الجزائر أي الساعة الرابعة عصرا، وقد بلغت نسبة النجاح في البيام 64.30 بالمائة، على مستوى المتوسطات في جميع الولايات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الجزائر

نشرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أمس السبت بياناً رسمي توضح من خلاله موعد أعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 bem.onec.dz

سيتم الإعلان عن نتائج البيام عبر موقعين رسميين حددتهما وزارة التربية الوطنية وهي كالتالي:

فيما سيتم نشر قوائم الناجحين عبر المؤسسات التعليمية فقط، فيما أكدت وزارة التربية على مديري المؤسسات التعليمية بالاستعجال على البدء في حجز المعدلات وكشوف النقاط وربطها بموقع فضاء الأولياء ليتم سحبها من أولياء الأمور ومعرفة معدلات النجاح والبدء في احتسابها للدخول الى المرحلة الثانوية.

خطوات الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

تقدم طلاب شهادة التعليم المتوسط الى امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 في شهر جوان الماضي وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة حرصا على سلامة التلاميذ والأساتذة من الإصابة بكوفيد 19، لذلك حرصت الوزارة على أن يكون استخراج نتائج البيام إلكترونية عبر المواقع الرسمية التي تم الإعلان عنها .

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 على فضاء الأولياء

سيتم سحب نقاط ومعدلات شهادة التعليم المتوسط 2021 الفصل الثاني عبر موقع فضاء الأولياء من خلال الخطوات التالية :