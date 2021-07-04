رابط بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات 1443 للتسجيل في الجامعات السعودية

بوابة القبول الموحد، بدأ الكثير من طلاب وطالبات العاصمة السعودية الرياض، البحث عن رابط بوابة القبول الموحد، وهو الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في الجامعات الحكومية السعودية في منطقة الرياض، للراغبين بإكمال دراستهم الجامعية من خريجي الثانوية العامة، وبدورنا نوضح لكم طريقة التسجيل والقبول في الجامعات وكليات التقنية من خلال بوابة القبول الموحد والجامعات التي يشملها القبول في البوابة.

رابط بوابة القبول الموحد

وحسبما حددت اللجنة الإشرافية لبوابة القبول الموحد الإلكتروني، للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق في الجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض مواعيد فتح بوابة القبول الموحد للطلاب، حيث تقرر أن يتم فتح البوابة لهم بداية من الأحد الموافق 24 ذو القعدة ويستمر حتى يوم 30 ذو القعدة الحالي، في حين سيتم فتح بوابة القبول الموحد للطالبات بداية من يوم الإثنين 25 ذو القعدة وحتى أول أيام شهر ذي الحجة المقبل.

بوابة القبول الموحد 1443 للطلاب

وبدايةً من اليوم الأحد يستطيع الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة، التسجيل في بوابة القبول الموحد، للالتحاق بأحد جامعات منطقة الرياض، حيث تشتمل بوابة القبول الموحد للطلاب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة شقراء والمجمعة، وكليات التقنية في منطقة الرياض.

التسجيل في بوابة القبول الموحد طلاب

من خلال خطوات يمكن للطالب التسجيل في البوابة، ومن ثم تقديم طلب للالتحاق بأحد الجامعات السعودية بالرياض، وبدورنا نوضح لكم آلية التسجيل في بوابة القبول الموحد الإلكتروني:

الدخول إلى بوابة القبول الموحد للطلاب.

ومن ثم النقر على التقدم بطلب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة كاملا في طلب الالتحاق.

تعبئة الرغبات في خاناتها، بحيث ألا تقل عن 15 رغبة، يتم ترتيبها وفقاً لتطلعات ورغبة الطالب.

الضغط على حفظ الرغبات ومن ثم تقديم الطلب.

وبهذه الخطوات يستطيع الطالب تقديم رغبته في بوابة القبول الموحد الإلكترونية، وعليه الدخول للبوابة في وقت آخر لمعرفة ترشيح الكلية، بعدها يتم تأكيد الترشيح ويتبقى على الطالب استكمال عملية التسجيل ومواصلة الإجراءات التي تليها.

بوابة القبول الموحد للطالبات 1443

وبداية من يوم الإثنين 5 يوليو، يمكن لخريجات الثانوية العامة في منطقة الرياض، التقديم للجامعة أو الكلية التقنية عبر بوابة القبول الموحد المخصصة للطالبات، وبنفس خطوات التقديم أعلاه، ولكن عبر رابط بوابة القبول الموحد للطالبات.