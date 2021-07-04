أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسيرا مقابل خرائط لحقول الألغام

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن "وساطة موسكو ساعدتها فى الحصول على خرائط لحقول الألغام من أرمينيا تغطى مساحات فى منطقتى فيزولى وزانجيلان فى قرة باغ".
وأضافت: "تم الإفراج عن سجناء من أصل أرمينى قضوا مدة عقوبتهم، وجرى تسليمهم لسلطات بلادهم".
واندلعت حرب دامية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية فى إقليم قره باغ العام الماضي، استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار بوساطة روسيا، التى نشرت قوات لحفظ السلام وفصل القوات بين البلدين.
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