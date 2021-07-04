نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 .. رابط نتائج الثاني عشر 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم sso.moe.gov.ae

نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021، يترقب الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2021 والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الأحد 4 يونيو 2021 وفق مصادر مطلعة في وزارة التعليم الإماراتية كما سيتم الإعلان خلال الأسبوع الأول من يوليو عن نتائج امتحانات باقي الصفوف الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال . رابط نتائج الثاني عشر الإمارات 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم sso.moe.gov.ae .

نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021

نتائج الثانوية العامة 2021 ، عقدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية امتحانات الصف الثاني عشر يوم 19 يونيو 2021 واستمرت حتى يوم 30 يونيو 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا و وانتهت الامتحانات دون تسجيل أي حالات بسبب الكورونا أو شكاوى من صعوبة الأسئلة ، حيث راعت الوزارة الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتحول العملية التعليمية للتعليم الإلكتروني عبر المنصات التي دشنتها الوزارة لكافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية .

موقع وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر الموقع الرسمي لها مواعيد إعلان نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر و نتائج امتحانات الصفوف الأخرى من الأول إلى الصف الحادي عشر والتي جاءت على النحو التالي :

نتائج الصف الثاني عشر يوم الأحد 4 يوليو 2021 .

نتيجة الصفوف العاشر والحادي عشر يوم الاثنين 5 يوليو 2021.

نتائج الصفوف من الثامن و التاسع يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021.

نتيجة الصف الرابع إلى الصف السابع يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.

نتائج الصف الأول إلى الصف الثالث يوم الخميس 8 يوليو 2021 .

نتائج الثاني عشر الإمارات 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم الإماراتية منصة إلكترونية بوابة معلوماتي eSIS والتي من خلالها سيكون بإمكان الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 وذلك باستخدام اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بالطالب .

رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021

إليكم أعزائنا خطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر 2021 :