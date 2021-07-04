ماذا قال إنريكي لسيمون قبل ليلة التأهل؟

تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-1 على منتخب سويسرا، وتألق حارس المرمى أوناي سيمون، الذي نجح بصد ركلتين.

ورصدت عدسات كاميرات قناة "كواترو" الإسبانية كلمات مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، لأوناي سيمون، قبل بدء الركلات الترجيحية، حيث قال له: "لكونك لاعب كبير، ستتصدى لركلتين على الأقل"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية

وبالفعل نجح سيمون في التألق، وتصدى لكرتي فابيان شار، ومانويل أكانجي، لتتأهل إسبانيا لملاقاة المنتخب الإيطالي، الثلاثاء القادم.

وارتكب سيمون خطأ فادحا في لقاء منتخب بلاده وكرواتيا، بترك الكرة تمر من أسفل قدمه بعد تمريرة من بيدري.

وبعد اللقاء، صرّح سيمون عن خطأه قائلا: "عانيت بعض الشيء، وفي الحقيقة شاهدت اللقطة ست أو سبع مرات ولا يمكنني تفسير ما حدث. تحكمت بشكل سيء بالكرة".

وأضاف: "لا أعرف عدد المرات التي حاولت التحكم فيها بالكرة في حياتي لكن الكرة لم تمر هكذا من قبل. كان حادثا لكن أحيانا يمكن التعافي بسهولة".

وسجل ميكل أويارزابال الركلة الحاسمة بعد أن سدد جيرار مورينو وداني أولمو ركلتين ناجحتين، فيما أهدر سيرجيو بوسكيتس ورودري ركلتين لإسبانيا.

وخفف هذا الانتصار من ذكريات الخسارة بركلات الترجيح من روسيا صاحبة الضيافة في كأس العالم، كما جاء الانتصار بعد سلسلة سيئة لإسبانيا شهدت إهدار آخر خمس ركلات جزاء منها ركلتان في البطولة الحالية.