رقم اعتراض حساب المواطن لتقديم شكوى بخصوص عدم صدور الدفعات

رقم اعتراض حساب المواطن يمكنك من خلاله تقديم شكوى أو استفسار أو مناقشة اي مشاكل يواجهها المواطن بشأن صدور الدفعات الجديدة، يعد برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج الحكومية متابعة من قبل المواطنين السعوديين، نظراً لأهميته الكبرى لدى الكثير من الأسر المتوسطة والأقل، فهو عبارة عن دعم نقدي شهري يتم تحويله إلى حسابات المواطنين بشكل مباشر شهرياً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لبعض الفئات دون غيرها من المواطنين السعوديين مستحقي الدعم، وقد تم تخصيص رقم شكاوى حساب المواطن من أجل التعرف على أسباب إلغاء الدعم أو إنقاصه أو مناقشة اي مشكلة متعلقة ببرنامج حساب المواطن.

رقم اعتراض حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن رقم مجاني موحد وهو 19912 من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للإتصال بالدعم الفني لبرنامج حساب المواطن من أجل ترك الشكاوى أو الاستفسارات.

وتم تخصيص مواعيد للإتصال بهذا للرقم وهي من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساء في أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، يتم فيها التواصل بشكل رسمي مع أحد ممثلي خدمة عملاء حساب المواطن من أجل تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن أو شكاوى أو أي استفسارات.

كيفية تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن

إلى جانب رقم الشكاوى المجاني يمكنك استخدام العديد من الوسائل الأخرى للاعتراض على حساب المواطن ومنها:

استخدام خدمة صوتك مسموع.

تقديم اعتراض إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن.

التواصل مباشرة عبر تويتر مع خدمة عملاء حساب المواطن.

عليك أولاً التوجه إلى موقع حساب المواطن.

افتح حسابك ثم تفقد حالة الأهلية.

في حالة الرغبة في تقديم الاعتراض ستظهر لك الحالة غير مؤهل.

اضغط عليها تجد مجموعة من الخيارات من ضمنها تقديم طلب اعتراض.

ابدأ بإرسال شكواك ثم ارفق المستندات المطلوبة منك أو الجديدة في حالة تحديث حسابك.

تلك الخطوات يجب أن تتم في موعد أقصاه 90 يوماً من بيان عدم أهليتك للاستفادة من الدعم، ويتم صرف الحساب بأثر رجعي في حالة قبول الاعتراض.

تقديم طلب اعتراض حساب المواطن إلكترونياً