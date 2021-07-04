اليوم استخراج نتائج البيام رابط bem.onec.dz نتائج شهادة التعليم المتوسط غداً الديوان الوطني للامتحانات

استخراج نتائج البيام 2021، من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الدقائق الأخيرة، وارتفع مؤشر البحث جوجل بعد دخول عدد كبير من الجزائريين للتعرف على موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، وطريقة التعرف عليها إلكترونياً من خلال رابط نتائج البيام، بعد تأخر وزارة التربية الوطنية في إعلانها، فقد أدي الطلاب الامتحانات وسط ظروف استثنائية وإجراءات وقائية مشددة، بسبب فيروس كوفيد 19 الذي أثر على العملية التعليمية والحياة اليومية للمواطنين، لكن الوزارة اتخذت كافة التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع من العدوي وإتمام الامتحانات، والآن تقوم الوزارة بإعلان النتائج بالطريق الإلكتروني منعاً للتزاحم بالمدارس وتوفيراً للوقت والمجهود، ونحن نقدم لكم متابعينا الكرام الرابط الرسمي لاستخراج النتائج بكل سهولة.

موعد إعلان نتائج البيام 2021

سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج شهادة التعليم المتوسط يوم الأحد الموافق 4 جويليه.

في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، حسب الإعلان الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائري.

ويكون الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج للمترشحين المتمدرسين والأحرار من خلال موقع الديوان عبر رابط بيام.

أما المترشحين المتمدرسين فيتم استخراج النتائج عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ.

الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “onec.dz“.

أو الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني “bem.onec.dz“.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتائج.

رابط استخراج نتائج البيام 2021

كشف نقاط التلاميذ لشهادة التعليم المتوسط

يستطيع أولياء الطلاب معرفة نتائج أبنائهم في البيام، عن طريق فضاء أولياء التلاميذ الذي خصصته وزارة التربية الوطنية للتعرف على النتائج لمختلف المراحل، وكان الفضاء قد عرض في وقت سابق نتائج السانكيام وكذالك نتائج الصفوف الانتقالية لكافة المراحل، ويستطيع الآن أولياء الأمور استخراج النتائج دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية، حسب ما أكدته وزارة التربية الوطنية في توفير النتائج عبر الإنترنت.

نتائج شهادة البيام 2021

ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات المقيدين بشهادة التعليم المتوسط بالجزائر، التعرف على نتائج البيام للعام الدراسي 2021، لتحديد مستقبلة التعليمي الذي يترتب على هذه المرحلة، فتعتبر هذه المرحلة مهمة في حياة الطالب الجزائري لانها تؤهلة للدخول لمرحلة البكالوريا ومنها للجامعة.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بمتابعة العملية التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية للنهوض بالمستوي التعليمي، وكذالك العمل على تقويم وتدريب القائمين على التعليم للاستفادة من الكفاءات والمهارات في الوصول بالتعليم لأعلي المراتب، ويقوم الديوان بإعلان النتائج لمختلف المراحل التعليمية بعد الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات، حيث يقوم المركز الإعلامي التابع للديوان برفع النتائج إلكترونياً على الروابط المخصصة لكل مرحلة.

استخراج نتيجة شهادة التعليم المتوسط

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط اليوم في الرابعة عصراً، عن طريق الروابط التي أوضحناها خلال السطور السابقة، وننوه على ضرورة التروي في معرفة النتيجة، نظراً للضغط الكبير في عملية البحث الذي يؤخر أحياناً استخراجها، وخلال ساعات قليلة سيتعرف الجميع على النتائج ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.