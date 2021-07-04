عاجل .. تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها 85 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال قائد القوات المسلحة الفلبينية، سيريليتو سوبيجانا، إن طائرة عسكرية تقل ما لا يقل عن 85 شخصا تحطمت فى جنوب الفلبين اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "فرانس برس".

وصرّح الجنرال سوبيجانا بأنه حتى الآن، تم إنقاذ 15 شخصا من حطام الطائرة المحترقة من نوع "سى –"130 التى تحطمت أثناء محاولتها الهبوط فى جزيرة جولو فى إقليم سولو.

وقال سوبيجانا: "إن فرق الإنقاذ موجودون فى الموقع الآن، ونصلى حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح"