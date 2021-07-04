نتائج شهادة التعليم المتوسط وكشف النقاط 2021 موقع الديوان الوطني وفضاء الأولياء

اقترب إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر للعام الدراسي المنتهي عبر فضاء أولياء التلاميذ الرقمي، وسط ترقب موعد نتائج البيام 2021 في كل الولايات والمدن من الطلاب المتمدرسين والأحرار، من أدو الامتحانات النهائية وسك إجراءات غير مسبوقة، قامت بها السلطات للحفاظ على سلامتهم، وتحقيق أفضل معدلات الحماية من الفيروس المنتشر، وهو الأمر الذي سيجعل من نتائج العام الحالي طابع خاص، كونها تأتي بعد جهد كبير بذل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، تم فيه التغلب على الصعوبات والمخاطر، لوصول إلى يوم النتيجة والتي سيتم استظهارات من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتوازي مع فضاء الأولياء.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

نسب النجاح في نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر برقم التسجيل، وفق التقديرات الأولية مبشرة، هكذا تناقلت عدد من المواقع، فق وسط متابعة وترقب الطلاب وأولياء الأمور كل مستجدات نتائج البيام 2021، ولحين صدور البيان الإعلام عن وزارة التربية الوطنية، حول تحديد توقيت استخراج معدلات البيام وكشف النقاط من خلال الديوان الوطني وفضاء أولياء التلاميذ، ستكثر تلك التكهنات، والتي قد يكون بعضها قريب للنتائج الرسمية والبعض غير ذي صلة.

موعد نتائج البيام 2021

الترجيحات حول موعد إعلان نتائج التعليم المتوسط 2021 تشير لإمكانية فتح موقع الديوان الوطني برقم التسجيل وعلى حسب الألية المتبعة، قبل يوم 6 جولية 2021، وقد يكون الموعد قبل ذلك، غير ان وزارة التربية الوطنية لمن تصدر بيان بعد، كما حدث في استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي، والتي سبق إعلانها صدور تعميم من الوزارة بمدة لا تقل عن 24 ساعة، ولذا لا داعي للقلق.

روابط نتائج التعليم المتوسط

المواقع الرسمية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية في الحصول على كشف النقاط واستظهار المعدلات في كل مراحل التعليم هما:

طريقة الاستعلام من الموقع الرسمي الديوان الوطني تكون باستخدام رقم التسجيل والرقم السري، والحصول عليه من خلال بطاقة الاستدعاء، ثم الإجابة على سؤال التحقق والدخول ومعرفة المعدل، ونفس الحال عند استخراج كشف النقاط.

تعلن اليوم عند الساعة الرابعة مساءً نتائج شهادة التعليم المتوسط للطلاب المترشحين من المتمدرسين والاحرار وخطوات استخراج نتائج شهادة البيام كما يلي: