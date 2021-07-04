نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 bem.onec.dz كشف نتائج البيام عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات

أعلنت وزارة التربية الوطنية نشر كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 bem الاحد على موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021. وأنتهى الأساتذة المصححون لأوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، يوم الاحد الفائت. ويستغرق كل تصحيح يومين ونصف اليوم، ونتيجة لذلك أظهرت النتائج الأولية للعملية أن عددًا كبيرًا من مرشحين شهادة التعليم المتوسط حصلوا على درجات ممتازة في ثلاث مواد، هي اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والشريعة، باستثناء الرياضيات. وينتظر جميع الطلاب وأولياء أمورهم في الجزائر بفارغ الصبر موعد نتائج البيام 2021. حيث سيتم الإعلان عنها مساء يوم الاحد على موقع وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

ينتظر جميع طلاب السنة الرابعة متوسط في الجزائر واوليائهم اعلان نتائج البيام 2021 من اجل استخراج كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل حيث سوف يتم نشر واستخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط bem من نفس الموقع الذي يتم الاعلان فيه عن النتائج الرسمية لامتحان شهادة التعليم المتوسط bem onec dz.

موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

حددت وزارة التربية الوطنية في الجزائر تاريخ اعلان نتائج البيام 2021 resultat bem اليوم الاحد الموافق لـ 4 جوان 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ويمكن لكافة الطلبة المترشحين والاحرار الذين اجتازوا امتحانات السنة الرابعة متوسط دورة 2021 الاطلاع على نتائج البيام 2021 ابتداءً من الساعة 16:00مساءا.

خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل

ويتيح موقع الديوان الوطني الآن لكافة تلاميذ السنة الرابعة متوسط في الجزائر. الحصول على نتائج البيام برقم التسجيل، وذلك بتتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

إدخال الرقم السري ورقم التسجيل الخاص بالتلميذ، وكتابة جميع المعلومات المطلوبة.

الضغط على عبارة عرض النتيجة، وتظهر مباشرةً بمجرد إتاحتها على موقع نتائج البيام BEM.

استخراج كشف نتائج البيام 2021

يمكن أيضا لجميع المترشحين الاحرار والتلاميذ الذين اجتازوا اختبارات شهادة التعليم المتوسط. والذين عددهم وصل إلى أكثر من 641 ألف طالب وطالبة، موزعين على مدارس مختلفة بالمدن الجزائرية. استخراج نقاط الفصل الثاني شهادة التعليم المتوسط البيام 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول لموقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ من الرابط التالي tharwa.education.gov.dz

تدوين رقم التسجيل أو اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على كلمة البحث

ستنبثق لك صفحة بها علامات الفصل الثاني وعلامة كل مادة لوحدها

نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 2021

عرف وزارة التربية الوطنية في الجزائرتسجيل أعلى نسبة نجاح في اختبارات شهادة التعليم المتوسط BEM منذ ست عقود. إذ قدرت النسبة الوطنية لدورة جوان 2021 بــ 64.5٪ على المستوى الوطني. ما يعادل أكثر من 413000 متفوق تم اختيارهم من بين أكثر من 641000 مرشح مسجل والتي تم عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو، في انتظار احتساب معدل التحويل الوطني للقسم الأعلى “السنة الأولى من التعليم الثانوي”.

وأكدت مصادر من قطاع التربية في الجزائرأن نسبة النجاح العالية في الحصول على شهادة البيام ترجع بشكل أساسي إلى الإجراءات الدراسية الاستثنائية التي اتبعتها لجان وزارة التربية الوطنية المتخصصة باعتمادها “نظام تفويج الأقسام” خلال العام الدراسي 2021 وذلك بتقسيم كل قسم مجموعتين فرعيتين لفرض التباعد الاجتماعي الوقائي وكذلك التدريس وفقًا لنظام التناوب من أجل ضمان سير الدراسة بحظور الطلاب يومًا بعد يوم.

أما بخصوص الطلاب الذين رسبوا في شهادة “البيام 2021″، سيكون لديهم فرصة ثانية من اجل النجاح والانتقال إلى الاولى ثانوي. وذلك باعتماد نتيجة “التقويم المستمر” التي تسمى بالمراقبة المستمرة. إظافة إلى معدل شهادة التعليم المتوسط الذي حصل عليه التميذ جمعهما ثم التقسيم على اثنين. ويتم قبول كل تلميذ في السنة أولى ثانوي بمعدل انتقال يساوي أو يزيد عن 10 من أصل 20.

رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021

علاوة على ذلك أكدت وزارة التربية الوطية في الجزائر. أنه يجب ربط نقاط الطلاب المعنيين بامتحانات شهادة التعليم المتوسط الرسميةن بالرقم السري لكل طالب. والتأكد من دقة المعلومات التي تم إرسالها للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتجنب أي أخطاء في المستقبل. كما امرت مدراء المؤسسات التربوية بضرورة تسريع عملية حجز النقاط. بهدف احتساب معدلات قبول الطلاب في المرحلة الثانوية، واعلان النتائج النهائية للناجحين مع متابعة التحصيل وضبط العلامات والتأكد من صحتها.

نتائج البيام bem.onec.dz 2021

في آخر أحصائيات نتائج البيام 2021 حقق عدد كبير من المتقدمين على امتحانات التعليم المتوسط علامات جدة جدا في 3 مواد ، تتراوح بين 15 إلى 16 من 20 وحتى 17 إلى 18 من أصل 20 ، في اللغة العربية والشريعة والتاريخ والجغرافيا ، بينما كانت علامات الطلاب في اللغة الإنجليزية جيدة بشكل عام ، وتتراوح بين 12 و 13 و 14 من أصل 20 ، حيث كانت علاماتهم أفضل بكثير من علاماتهم في الفرنسية ، على الرغم من اختلاف آراء الأساتذة حول النتائج المحققة للطلاب في مادة اللغة الفرنسية إلى حد ما في انتظار سحب كشف نقاط نتائج البيام 2021 والاعلان الرسمي عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.