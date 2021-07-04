bachillerato رابط عمادة القبول والتسجيل registration.kku.edu.sa دخول جامعة الملك خالد

رابط عمادة القبول والتسجيل الموحد لدخول الجامعات السعودية للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة “تقديم وتسجيل جامعة الملك خالد” بالمملكة العربية السعودية، وخاصة طلاب جامعة الرياض، حسب نظام bachillerato وحسب الشروط والضوابط التي تقوم بتنظيم القبول في الجامعات بعد طول ترقب من الطلاب، ويقوم الطلاب أيضا بتقديم نتائج اختبارات القياس والتي تشترط أغلب الجامعات الحصول عليها قبل التقديم فيها.

التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تقديم وتسجيل جامعة الملك خالد

وقد أنهى طلاب الثانوية العامة الاختبارات النهائية لهم في نهاية رمضان 1442 وتم الإعلان عن النتائج بعدها بوقت قليل، وتم الاستعداد جيدا للتقديم في الجامعات السعودية المتنوعة، للأقسام العلمية والأدبية وأيضا الشرعية، حيث يكون من شروط التقديم للجامعات أن يتم اتباع الأساسيات التالية:

أن يقوم الطالب بالحصول على الثانوية العامة بالدرجات التي تؤهله لدخول الجامعات بالمملكة.

كما يجب أن يقوم اللاب بالتقديم في القدرات العامة واتباع جميع المتطلبات والنجاح فيها شرطا لدخول أغلب الجامعات.

كما يكون على الطلاب الحاصلين على الثانوية من جامعات غير جامعة السعودية الحصول على شهادات المعادلة.

موعد القبول الموحد في جامعة الرياض

بعد طول انتظار، تم تأخير موعد القبول لإتمام حصول الطلاب والطالبات على نتائج قياس التحصيلي الذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة عبر الهيئة الوطنية للقياس والتقويم، وتحدد على هذا موعد القبول الموحد لتقديم جامعات المملكة على أن يكون ابتداء من الرابع من يوليو 2021 الموافق 24 ذي القعدة 1442 ويستمر حتى 10 يوليو الموافق 30 ذي القعدة، على أن يتم الإعلان عن قبول الجامعات في هذا الحين.

يبدأ بدخول الطلاب على رابط تقديم الجامعات السعودية. يتم مطالعة الطلاب للجامعات المتاحة للتخصص التي يناسبه. يقوم الطالب بمتابعة كافة تفصيلات التقديم. يتم كتابة جميع البيانات الخاصة به. يقوم الطالب بحفظ جميع الرغبات التي قام باختيارها.

ألية التقديم في الجامعات السعوديةماهي جامعات الرياض؟

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – جامعة الملك سعود – جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية – جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز – كلية شقراء – جامعة التكتل – الكلية التقنية بمنطقة الرياض.

يتم الدخول على رابط القبول الموحد للجامعة. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “الطلبات”. يتم اختيار الطلب الذي يرغب فيه من الجامعة. يقوم بتسجيل البيانات اللازمة واتباع كافة الخطوات ثم حفظ البيانات.

تقديم رابط عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك خالد

يتم الدخول على الرابط الرسمي ابتداء من اليوم الأحد 4 يوليو 2021 والموافق 24 ذي القعدة 1442 الدخول على رابط عمادة القبول والتسجيل registration.kku.edu.sa لدخول جامعة الملك خالد في المملكة لقبول الطلاب المتميزين لدخول الجامعات والالتحاق بالأقسام المميزة التي تكون للأقسام العلمية وأيضا الأقسام الأدبية وتكون كلية الملك خالد من أفضل واعرق الكليات بالمملكة.