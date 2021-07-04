تحطم طائرة عسكرية فلبينية على متنها 85 شخصا

تحطّمت طائرة عسكرية فليينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل في جنوب الفلبين الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

وقال الجنرال سيريليتو سوبيانا لفرانس برس إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة ”سي-130″، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وأضاف أن ”فرق الاغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص“.