جامعة حائل تخصصات جديدة 1443 هـ وشروط القبول المباشر لخريجين الثانوي

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جامعة حائل تخصصات جديدة 1443 ، تم إطلاقها اليوم الأحد، الموافق 4 من شهر يويو 2021م، الموافق 24 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، في الكلية التطبيقية، بمقر جامعة حائل، بالمملكة العربية السعودية، للقبول السنوي المباشر، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، للطلاب والطالبات خريجي الثانوي العام، حيث قامت الجامعة بالعمل على وضع خطة تنفيذية، شملت التخصصات الجديدة والبرامج وآلية العمل بها، لتحويل كليات المجتمع بالجامعات السعودية، إلى كليات تطبيقية، بحيث يتم ربطها بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، من مختلف الوظائف والمهن، بما يعمل على تحقيق توطين الوظائف، وسد احتياجات السوق من موراد بشرية، وكفاءة إنفاق، وسد الاحتياج من التنمية، بالمملكة العربية السعودية، وفق رؤية المملكة 2030م.جامعة حائل تخصصات جديدة 1443
إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن أبرز أهداف الخطة التنفيذية، التي وضعتها جامعة حائل، بالمملكة العربية السعودية، وفق رؤية المملكة 2030م، هو رفع معدلات القبول لطلاب وطالبات الثانوية العامة، بالكليات التطبيقية، كما تعمل على ربط شراكة بين إستراتيجية بالقطاع الخاص، حيث يتم سد الفجوة بسوق العمل، وفقًا برنامج توطين لتوظف الشباب السعودي، من الجنسين، ولمواءمة الدراسة بالكلية التطبيقية مع مستهدفات التنمية، وهو ما يساعد على تخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل مباشرةً، بشكل احترافي ومدرب، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030م.التخصصات الجديدة التي تم إطلاقها اليوم في الكلية التطبيقية بجامعة حائل 2021م
وعن التخصصات الجديدة التي تم تدشينها اليوم الأحد، في الكلية التطبيقية بجامعة حائل، بالمملكة العربية السعودية، فهي كالتالي:
- أولًا التخصصات الخاصة بالمقر الرئيسي فرع الطلاب: تخصص الإعلان، والاتصال التسويقي والمحاسبة، وتقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتقنية المعلومات، وتقنية هندسة الشبكات، والتجارة الإلكترونية، والإدارة السياحية، إدارة وتنظيم الفعاليات.
- كذلك التخصصات الخاصة بالمقر الرئيسي فرع الطالبات: تخصص الإعلان والاتصال، والتسويق المحاسب، تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتقنية المعلومات، وتقنية هندسة الشبكات، والتجارة الإلكترونية، والإدارة السياحية، إدارة وتنظيم الفعاليات.
- في النهاية الدبلومات الخاصة بالكلية التقنية، لفروع الجامعة المختلفة: تخصص المحاسبة فرع بقعاء، وفرع محافظة الشنان، وتخصص الإعلان والاتصال التسويقي، فرع حافظة سميراء، وتخصص تقنية المعلومات، فرع محافظات الغزالة والحائط الشملي.
في الختام لراغبي التقديم والالتحاق في جامعة حائل، بالعام الدراسي الجامعي الجديد 1443هـ، أن تتوافر به الشروط التالية:
- أولًا يجب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يجب أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.
- كذلك لابد من أن يكون راغب الالتحاق، خريج الثانوية العامة، أو ما يعادلها للقبول بالجامعات السعودية.
- أيضًا شرط ألا يكون مر على الحصول على الشهادة اثانوية العامة، أكثر من عامين.
- كما يجب ألا يكون راغب الالتحاق، مقيد بجامعة أخرى، أو يقوم بإخلاء طرف من أي جامعة أخرى ملتحق بها.
- كذلك يجب أن يتقدم راغب الالتحاق بالجامعة، بكافة المستندات والأوراق المطلوبة، ويقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
- في النهاية يجب على المتقدم، اجتياز كافة الاختبارات للقبول بالجامعة.
الوسوم
جامعة حائل تخصصات جديدة 1443 ، تم إطلاقها اليوم الأحد، الموافق 4 من شهر يويو 2021م، الموافق 24 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، في الكلية التطبيقية، بمقر جامعة حائل، بالمملكة العربية السعودية، للقبول السنوي المباشر، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، للطلاب والطالبات خريجي الثانوي العام، حيث قامت الجامعة بالعمل على وضع خطة تنفيذية، شملت التخصصات الجديدة والبرامج وآلية العمل بها، لتحويل كليات المجتمع بالجامعات السعودية، إلى كليات تطبيقية، بحيث يتم ربطها بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، من مختلف الوظائف والمهن، بما يعمل على تحقيق توطين الوظائف، وسد احتياجات السوق من موراد بشرية، وكفاءة إنفاق، وسد الاحتياج من التنمية، بالمملكة العربية السعودية، وفق رؤية المملكة 2030م.جامعة حائل تخصصات جديدة 1443
إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن أبرز أهداف الخطة التنفيذية، التي وضعتها جامعة حائل، بالمملكة العربية السعودية، وفق رؤية المملكة 2030م، هو رفع معدلات القبول لطلاب وطالبات الثانوية العامة، بالكليات التطبيقية، كما تعمل على ربط شراكة بين إستراتيجية بالقطاع الخاص، حيث يتم سد الفجوة بسوق العمل، وفقًا برنامج توطين لتوظف الشباب السعودي، من الجنسين، ولمواءمة الدراسة بالكلية التطبيقية مع مستهدفات التنمية، وهو ما يساعد على تخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل مباشرةً، بشكل احترافي ومدرب، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030م.التخصصات الجديدة التي تم إطلاقها اليوم في الكلية التطبيقية بجامعة حائل 2021م
وعن التخصصات الجديدة التي تم تدشينها اليوم الأحد، في الكلية التطبيقية بجامعة حائل، بالمملكة العربية السعودية، فهي كالتالي:
- أولًا التخصصات الخاصة بالمقر الرئيسي فرع الطلاب: تخصص الإعلان، والاتصال التسويقي والمحاسبة، وتقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتقنية المعلومات، وتقنية هندسة الشبكات، والتجارة الإلكترونية، والإدارة السياحية، إدارة وتنظيم الفعاليات.
- كذلك التخصصات الخاصة بالمقر الرئيسي فرع الطالبات: تخصص الإعلان والاتصال، والتسويق المحاسب، تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتقنية المعلومات، وتقنية هندسة الشبكات، والتجارة الإلكترونية، والإدارة السياحية، إدارة وتنظيم الفعاليات.
- في النهاية الدبلومات الخاصة بالكلية التقنية، لفروع الجامعة المختلفة: تخصص المحاسبة فرع بقعاء، وفرع محافظة الشنان، وتخصص الإعلان والاتصال التسويقي، فرع حافظة سميراء، وتخصص تقنية المعلومات، فرع محافظات الغزالة والحائط الشملي.
في الختام لراغبي التقديم والالتحاق في جامعة حائل، بالعام الدراسي الجامعي الجديد 1443هـ، أن تتوافر به الشروط التالية:
- أولًا يجب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يجب أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.
- كذلك لابد من أن يكون راغب الالتحاق، خريج الثانوية العامة، أو ما يعادلها للقبول بالجامعات السعودية.
- أيضًا شرط ألا يكون مر على الحصول على الشهادة اثانوية العامة، أكثر من عامين.
- كما يجب ألا يكون راغب الالتحاق، مقيد بجامعة أخرى، أو يقوم بإخلاء طرف من أي جامعة أخرى ملتحق بها.
- كذلك يجب أن يتقدم راغب الالتحاق بالجامعة، بكافة المستندات والأوراق المطلوبة، ويقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
- في النهاية يجب على المتقدم، اجتياز كافة الاختبارات للقبول بالجامعة.
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