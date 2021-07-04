رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 moe.gov.ae وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة الامارات تزداد بشدة في هذه اللحظات عمليات البحث عنها، حيث كانت المؤسسة التعليمية قد أعلنت أنه قد تم الانتهاء تماما من تصحيح امتحانات طلاب الثانويه ومراجعة كافة اجاباتهم وتم رصد كشوف الناجحين في الثانوية العامة الصف الثاني عشر و بدأت الان عمليات رفع النتائج عبر الانترنت لتكون النتيجة جاهزة للنشر على المنصة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الإماراتية كما سيتم نشر النتائج بقيت الصفوف الدراسية.

إعلان نتائج الثانوية العامة 2020 الامارات

الاخبار الواردة من وزاره التربيه والتعليم في الامارات تؤكد انه سيتم اليوم الأحد الرابع من شهر يوليو 2021 في صباح اليوم سيقوم وزير التربية والتعليم الاماراتي بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة الامارات ونسب النجاح في الصف الثاني عشر في جميع أنحاء دولة الإمارات كم انه سيتم اعلان اسماء اوائل الطلاب الذين أحرزوا أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

نتائج الثاني عشر الامارات 2021

يتم في الساعات الأخيرة دخول مكثف من طلاب الثاني عشر في الإمارات للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة يتمكن الطلاب واولياء الامور من معرفة المجموع الذي حصلوا عليه كل طالب وهو الذي سي واهلهم الى دخول الجامعات حيث سيتم اعلان النتيجه صباح اليوم الأحد من خلال مؤتمر صحفي يتم خلاله كشف كل بيانات نتيجه الثانوية العامة ونسبة النجاح بين الطلاب والطالبات الدرجات التي حصل عليها اوائل الطلاب.

سيتم من خلال موقع وزاره التربيه والتعليم الاماراتي الإعلان الرسمي عن نتائج الطلاب حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجتهم الكترونيا من خلال هذا الموقع كان من المنتظر ان يتم الاعلان عن نتائج صفوف الحادي عشر والعاشر يوم الاثنين الخامس من يونيو ويتم اعلان نتائج صفوف الثامن والتاسع عبر موقع وزاره التربيه والتعليم الالكترونيه اليوم الثلاثاء 6 يوليو وانا واعلان نتائج الطلاب من الربع وحتى السابع يوم الاربعاء السابع من شهر يوليو الالكترونيه كما سيتم اعلان نتائج جميع الطلاب من الاول وحتى الثالث يوم الخميس القادم 8 يوليو

موقع وزاره التربيه والتعليم الإمارات

وذلك عن طريق قيام الطلاب بدخول موقع وزاره التربيه والتعليم.