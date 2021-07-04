أخبار اليمن : مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في هايتي

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في هايتي
أفادت تقارير إعلامية ، بمقتل جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم 6، بينهم أمريكيان، بعد تحطمها في هايتي جنوب غربي العاصمة بورت أو برنس.
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية نقلا عن بيان لمكتب الطيران المدني الوطني، أن الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية بجنوب هايتي.
بدورها، ذكرت مؤسسة "جوسبل تو هايتي" ومقرها أمريكا في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن اثنين من أعضائها قتلا في تحطم الطائرة.
ولم يذكر المسؤولون في هايتي بعد منهم الأربعة الآخرين
(سبأ)
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