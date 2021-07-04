إنقاذ 40 شخصا من الطائرة الفلبينية المنكوبة

أعلن الجيش الفلبيني، الأحد، إنقاذ 40 شخصا على الأقل كانوا على متن طائرة عسكرية، تحطمت في مقاطعة سولو الجنوبية.
وحسبما ذكرت "أسوشيتد برس"، فقد أكد رئيس الأركان الجنرال سيريليتو سوبيانا، إنقاذ 40 شخصا، بعد تحطم الطائرة في قرية بباتيكول الجبلية في مقاطعة سولو.
وقال سوبيانا، إن الطائرة كانت تقل جنودا من مدينة كاجايان دي أورو الجنوبية إلى سولو، مضيفا: "إنه أمر مؤسف للغاية. أخطأت الطائرة المدرج وكانت تحاول استعادة قوتها لكنها فشلت وتحطمت".
وأوضح سوبيانا أن 40 شخصا على الأقل كانوا على متنها نقلوا إلى المستشفى، وأن القوات تحاول إنقاذ الباقين.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، أن حادث الطائرة الفلبينية من طراز "سي 130"، أسفر عن مصرع 17 شخصا على الأقل.
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