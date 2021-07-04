مقتل 6 أشخاص إثر تحطم طائرة فى هايتى

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ميامى هيرالد" الأمريكية، قال بيان لمكتب الطيران المدنى الوطنى، إن الطائرة تحطمت وهى فى طريقها من مطار فى بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية جنوب غربى العاصمة بورت أو برنس فى ولاية هايتى.
وحسبما نقلت "رويترز"، قالت مؤسسة "جوسبل تو هايتى"، ومقرها أمريكا فى منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر، 35 عامًا، وجون ميلر، 43 عاماً، قتلا فى تحطم الطائرة.
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