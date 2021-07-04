هجوم إلكترونى من «ريفيل» يجبر متاجر كووب السويدية على الإغلاق

جدة - نرمين السيد - أجبر هجوم إلكترونى ببرامج دفع الفدى، سلسلة متاجر السوبر ماركت السويدية "كووب" على إغلاق جميع فروعها، والبالغ عددها 800 فرع، أمس السبت، بعدما عجزت عن تشغيل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية.





وحسبما نقلت "رويترز"، قالت سلسلة متاجر "كووب"، إن "أداة استخدمت عن بعد لتحديث نظام الدفع لديها"، موضحة أن إغلاق فروعها جاء فى أعقاب هجوم معقد على شركة التكنولوجيا الأمريكية "كاسيا"، أول أمس الجمعة. وبحسب الوكالة، يشتبه الخبراء فى مسؤولية عصابة برامج دفع الفدى، المعروفة باسم "ريفيل"، فيما يتعلق بالسيطرة على برنامج "فى.إس.إيه" للإدارة بشركة كاسيا التى تخدم آلاف الشركات. وسارعت شركة "هنتريس لابس" للأمن الإلكترونى بالتحذير من الهجوم، قائلة إن "آلاف الشركات الصغيرة ربما اخترقت". فيما أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس السبت، وكالات المخابرات الأمريكية بالتحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

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