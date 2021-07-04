عاجل.. مجموعة مجهولة تقدم على تحطيم أجزاء من محطة كهربائية بالعراق

جدة - نرمين السيد - ودعت قيادة العمليات المشتركة، العراقيين إلى التعاون مع القوات والإبلاغ عن حالات استهداف أبراج الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أنه تم تخصيص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين وإخبار القوات المنتشرة فى قواطع العمليات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن أى حالة استهداف للأبراج الكهربائية.

