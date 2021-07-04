«طيران الإمارات» تعلق رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت شركة "طيران الإمارات"، إن "قرار التعليق الذى سيسرى اعتبارًا من اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، فى تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلى، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية"، لافتة إلى أنه "لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية فى أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر فى نقطة انطلاقهم الأصلية".
وأوضحت البيان أن آخر رحلات "طيران الإمارات" من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كانت كما يلى: "دبى، جدة، دبى - EK2805 / EK2806، دبى، الرياض، دبى - EK2817 / EK 2818، دبى، الدمام، دبى - EK2821 / EK2822".
كما ذكرت "البيان"، نقلاً عن "طيران الإمارات"، أنه "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز"، فى حين أنه "بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة فى تاريخ آخر".
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