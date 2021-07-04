إصابة 5 عمال فى حريق مصنع بالهند

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن مسؤول بإدارة الإطفاء، قوله إن الانفجار وقع فى مصنع الكيماويات الكائن بمنطقة "بويسار" الصناعية، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء المحليون هرعوا إلى موقع الانفجار فور وقوعه وبدأت عمليات الإنقاذ والإغاثة.

من جانبه، قال مسؤول بمركز شرطة "بويسار" إنه تم نقل العمال المصابين بحروق إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن سبب وقوع الانفجار لم يعرف بعد وأن التحقيقات جارية فى الوقت الحالى للوقوف على ملابسات الحادث.