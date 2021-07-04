الفلبين: إنقاذ 40 في حادث تحطم الطائرة العسكرية ومقتل 17 على الأقل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى الفلبين، اليوم الأحد، إنقاذ 40 شخصا فى حادث تحطم الطائرة العسكرية، مؤكدة مقتل 17 على الأقل من ركاب الطائرة التى كانت تقل 85 شخصًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت السلطات العسكرية الفلبينية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأحد، عن تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصًا فى جنوب الفلبين. وصرّح الجنرال سوبيجانا بأن الطائرة المحترقة من نوع "سى –"130، موضحًا أنها تحطمت أثناء محاولتها الهبوط فى جزيرة جولو فى إقليم سولو.

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