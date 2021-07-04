الاستعلام عن نتائج البيام بشهادة التعليم المتوسط برقم التسجيل بالجزائر 2021، حيث يستعلم العديد من الطلاب عن نتائج البيام التعليم المتوسط حيث تعد محل بحث من خلال عدد كبير من طلاب وطالبات مرحلة التعليم المتوسط بالجزائر، ويأتي ذلك البحث المكثف بعد إعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن انتهاء الاختبارات الخاصة بالتعليم المتوسط بجميع الإدارات التعليمية بكل مدينة، وخلال هذه الفترة الحالية يتم العمل علي الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالتصحيح وإجراء المراجعات الخاصة بأوراق الطلاب والطالبات ورصد درجاتهم من أجل التمهيد للإعلان عن نتائج الطلاب رسمياً من خلال موقع الديوان الوطني للاختبارات، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج البيام بشهادة التعليم المتوسط برقم التسجيل بالجزائر 2021.

نتائج التعليم المتوسط 2021 بالجزائر

خلال هذه الفترة ينتظر عدد كبير من الطلاب أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة البيام من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، حتي يتم الاستعلام عنها بموقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، وقد أكدت الوزارة بأن الإعلان عن النتائج سوف يكون من خلال موعد تحدده وزارة التربية الوطنية، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال رقم التسجيل الخاص بكل طالب، علاوة علي ذلك يمكن بكل سهولة معرفة تفاصيل النتائج من خلال الموقع لجميع الطلاب والطالبات والتعرف علي كل ما يخص نسب النجاح الخاصة بهم وبيان كشف النقاط.

الاستعلام عن نتائج البيام بموقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات

حددت الوزارة موعد إعلان نتائج البيام بالجزائر 2021، والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام قادمة على موقع الاستعلام الرسمي للديوان الوطني للامتحانات، ويتم التعرف علي تفاصيل النتائج من خلال رقم التسجيل الشخصي لكل طالب وطالبة، ويمكن الاستعلام عن تفاصيل نتائج التعليم المتوسط البيام بإجراء الخطوات التالية لجميع الطلاب: