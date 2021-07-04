أقوى عروض اكسترا على الهواتف الذكية مفاجأة العيد الخيالية على أسعار جميع الجوالات Extra Offers

أقوى عروض اكسترا على الهواتف الذكية مفاجأة العيد على أسعار جميع الجوالات وخصومات لن تجدها في أي مكان. تجد في متاجر اكسترا المختلفة أفضل وأحدث العروض المقدمة خصومات وتخفيضات على جميع الأجهزة. سواء أكانت أجهزة كهربائية، أو منزلية أو إلكترونية وأجهزة اللابتوب وغيرها الكثير بأسعار خيالية. كما أنه نظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات فتقدم اكسترا أقوى خصوماتها وتخفيضاتها على الهواتف. كما أن هناك الكثير ممن يعشقون الجوالات بطريقة رهيبة ويبحثون عن كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا. لذلك نقدم لكم هذا المقال بكل ما هو جديد وحديث عن الأجهزة الإلكترونية. كما نجد هناك منافسة قوية بين عدة متاجر بل الأشهر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بين اكسترا، وأسواق عبد الله العثيم، وأيضاً فروع هايبر بنده.

أقوى عروض اكسترا على الهواتف الذكية مفاجأة العيد الخيالية على أسعار جميع الجوالات

نقدم لكم أقوى وأجدد العروض على مختلف الجوالات الحديثة بخصومات كبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك من اكسترا، كما أنها تقدم خدمة التقسيط على جميع الهواتف.



خصم 9.89% على أبل أيفون 12، يمتلك شبكة 5G تتميز بسرعة تنزيل، وتشغيل عبر الإنترنت بجودة فائقة. مقاس الشاشة 6.1 بوصة، مساحة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت، متوفر باللون البنفسجي والأحمر. يعمل بنظام التشغيل آي أو أس 14، من الجيل الخامس، مقاوم للماء والوجه. سعر الهاتف 3499 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي، ووفر 300 ريال، ضمان لمدة عامين.

تقدم اكسترا خصم هائل 34.53% على جوال سامسونج جالاكسي أس 20 الترا، مساحته الداخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الرمادي. حجم شاشة الجهاز 6.9 بوصة، يعمل بنظام أندرويد 10، من الجيل الخامس، مقاوم للماء والجه، ويعمل بالبصمة. حجم بطارية الهاتف 5000، مساحة الذاكرة العشوائية 12 ججابايت. بسعر 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال، ووفر 1740 ريال سعودي مع ضمان لمدة سنتين.



خصم 18.54% على أبل آيفون 11، بها شبكة 4 جي تجعل الجهاز يعمل بشكل أسرع في عملياته، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت. هذا الجهاز من الإصدار الجديد، متوفر باللون الأخضر، مقاس الشاشة 6.1 بوصة، مقاوم للماء والغبار. يعمل بنظام تشغيل IOS 13، نواة المعالج بالجهاز إيه 13 بيونك، وشبكة الاتصال التي إي، ونوع الشريحة نانو. بسعر 2899 ريال بدلاً من 3559 ريال سعودي، ووفر 660 ريال، وضمان لمدة عامين.

نقدم لكم خصم 15.63% على جوال هواوي نوفا إس إي، من الجيل الخامس، بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت. ويتوفر باللون البنفسجي، ويتميز بأنه من أرع الأجهزة التكنولوجيا العصرية. سعة البطارية 4000 ملي أمبير بقدرة 40 واط، مقاس الشاشة 6.5 بوصة. مقاوم للماء، ويعمل بالبصمة، نظام التشغيل هو أندرويد 10، مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت. بسعر 1349 ريال بدلاً من 1599 ريال، ووفر 250 ريال سعةدي، وضمان لمدة 2 سنة.

عروض وخصومات اكسترا العيد الكبرى على الجوالات