بدء تقديم الحرس الملكي 1442 رابط التسجيل في معهد الإدارة العامة ipa.edu.sa للثانوي

ننشر رابط تقديم الحرس الملكي 1442 ضمن الشراكة التي تم تنفيذها بين كلاً من معهد الإدارة العامة ورئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، حيث أعن معهد الإدارة العامة عن البدء في فتح باب التسجيل في البرامج الإعدادية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المحددة من جانب المعهد ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب الخاص برئاسة الحرس الملكي.

وتتمثل البرامج الإعدادية التي من المقرر التقديم عليها اعتباراً من اليوم الأحد في (برمجة الحاسب الآلي – إدارة سلاسل الإمداد – السكرتير التنفيذي)، ويمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الحرس الملكي عبر بوابة البرامج الإعدادية التابعة لمعهد الإدارة من خلال ثقفني.

تقديم الحرس الملكي 1442

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على برامجه الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب لحاملي شهادة الثانوية العامة عبر نظام التسجيل الإلكتروني اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 يوليو 2021م.

ويقدم معهد الإدارة برامجه التدريبية أو الإعدادية لكافة خريجي المرحلة الثانوية وخريجي الجامعات، بالإضافة إلى تقديم برامج خاصة بموظفي الدولة وبرامج لغة إنجليزية، والمقرر البدء في تقديمه اليوم هو التقديم على البرامج الإعدادية لحاملي الشهادة الثانوية.

وتتضمن البرامج الإعدادية المقدمة من معهد الإدارة العامة بجميع القطاعات لحاملي الشهادة الثانوية التالي (إدارة سلاسل الإمداد – إدارة المستشفيات – خدمة العملاء – شبكات الحاسب الآلي – المحاسبة – إدارة الموارد البشرية – التسويق والمبيعات).

تقديم معهد الإدارة العامة 1442

تم الإعلان من جانب معهد الإدارة العامة عن الخطة التنفيذية والزمنية للبرامج الإعدادية العامة عبر بوابة الترشيح والقبول التابعة للمعهد، حيث من المقرر وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة أن يتم فتح التسجيل الإلكتروني الفصل الأول “الدفعة الأولى” اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 4 يوليو 2021م الموافق لتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ.

بينما يبدأ التسجيل الفصل الدراسي الأول الأول للدفعة الثانية اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 4 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 14 يوليو 2021م، وسيتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى وبدأ تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز بتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 1 أغسطس 2021م.

ووفقاً للجدول الزمني الخاص بالتسجيل في البرامج الإعدادية لمعهد الإدارة، فمن المقرر أن يكون أخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الأساسيين للبريد الممتاز يوم الأربعاء بتاريخ 24 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2021م.

رابط التسجيل في الحرس الملكي 1442

يتم تقديم الحرس الملكي 1442 من خلال الدخول إلى بوابة معهد الإدارة العامة، ثم الدخول إلى البرامج الإعدادية الخاصة بحملة الشهادة الثانوية، واختيار البرنامج المراد التقديم عليه، ثم النقر على الترشيح والقبول، وسيتم التوجيه إلى بواب التقديم على البرامج الإعدادية لحاملي الشهادة الثانوية، أو من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التقديم على البرامج الإعدادية (preserv.ipa.edu.sa) لحاملي الشهادة الثانوية.

ومن خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني (ipa.edu.sa) يمكنكم الإطلاع على تفاصيل البرامج الخاصة بحاملي الشهادة الثانوية من حيث شروط القبول والأهداف التفصيلية والمزايا ومواعيد التنفيذ للبرامج الإعدادية المقرر فتح التسجيل بها اعتباراً من اليوم.