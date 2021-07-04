النتائج pdf “السادس الابتدائي” موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الطلاب 2021

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الطلاب 2021، مثل باقي دول العالم سعت وزارة التربية والتعليم العراقية لتطبيق الطريقة الإلكترونية في الكشف عن نتائج الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المراحل التعليمية، وكانت تلك الطريقة إحدى الطرق الآمنة التي تساعد المواطنين من الطلاب واولياء أمورهم في الاطلاع على معدلاتهم خلال هذا العام الذي شهد الكثير من الأحداث والتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك أشادت وزارة التربية والتعليم بأداء الطلاب في الامتحانات وشكرت لهم حسن تعاونهم في سير العملية دون مشاكل.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الطلاب 2021

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير في الأيام الأخيرة عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الطلاب 2021، وذلك بعد أن صرحت مصادر مسؤولة بالوزارة عن اقتراب موعد ظهور النتائج، وأنه اوشكت كافة اللجان على الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وكذلك من عمليات التدقيق ورصد الدرجات، وما تبقى سوى إعداد الكشوفات التي يتم رفعها على الموقع، وقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد الإعلان عن درجات الطلاب وأكدت أن ذلك سيكون خلال الأسبوع الجاري على الأكثر، وجدير بالذكر أنه أفصحت بعض المصادر المسؤولة عن ارتفاع معدلات النجاح هذا العام مقارنة بما سبق، مشيرة على حرص الوزارة على أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، كما أكدت على حرص الوزارة على سلامة وصحة أبناءها الطلاب، لذلك كانت الامتحانات في لجان امتحانية مؤمنة بشكل كامل مع تطبيق أقصى قدر من الإجراءات الاحترازية، وقد مرت الامتحانات بسلام دون رصد أي شكوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الطلاب 2021

توالت عمليات البحث عن الخطوات الآمنة التي يلزم اتباعها للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج الطلاب 2021، حيث شملت تلك الخطوات ما يلي:-

الضغط أولاً على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية .

. بعد نجاح عملية التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة.

يتم الدخول مباشرة على نافذة إعلان النتائج.

ومن ثم إدخال بيانات الطالب مع تحديد المرحلة التعليمية التابع لها.

بعد ذلك يجب النقر على أيقونة استعلام.

خلال الساعات القليلة الماضية اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اعتماد نتائج الصف الساسد الابتدائي الدور الاول 2021 وتم رفعها على موقع الوزارة الرسمي خلال شبكة الانترنت، واشارت الوزارة بأنة يتمكن جميع الطلاب الآن التوجة الى الموقع للحصول على النتائج، ومن خلال اتباع الخطوات السابقة يمكنكم تحصبل النتائج الخاصة بكم بسهولة.