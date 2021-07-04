إسرائيل: إيران استهدفت سفينة لنا فى المحيط الهندى

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، استهداف سفينة شحن إسرائيلية فى المحيط الهندى، حيث رجحت مصادر فى تل أبيب أن تكون إيران هى المسؤولة عن استهداف السفينة التى يملكها رجل أعمال إسرائيلى.





وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إلى أن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى أيال عوفر، وطاقمها أجنبى، وأضافت أنه لم ترد انباء عن وقوع اصابات.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية قد هاجمت السفينة "كاساف تيندال ـ CSAV TYNDALL"، التى تعود ملكيتها لشركة "Zodiac Mari"، ويملكها رجل الأعمال الإسرائيلى إيال عوفر، وتحمل علم ليبيريا.

وقالت القناة نقلاً عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن "طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أى أضرار بالغة بالسفينة"، حسبما نقلت قناة "i24 نيوز".

ورجحت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن تكون إيران هى من تقف وراء الهجوم انتقامًا للهجوم المنسوب لإسرائيل باستهدف إحدى الأبنية المرتبطة بالمشروع النووى الإيرانى قبل نحو أسبوعين.

وكانت قناة "الميادين" اللبنانية ذكرت، أمس السبت، نقلاً عن مصادر موثوقة بها، أن "النيران تشتعل فى سفينة شحن إسرائيلية فى شمالى المحيط الهندى"، قائلة إن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف".