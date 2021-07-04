تطبيق توكلنا للتعرف على نتائج اختبار التحصيلي، من المعلومات التي يسعى طلاب الثانوية العامة لمعرفتها للدخول الى الكليات المناسبة.

وبالمناسبة، يقيس هذا الاختبار مدى تحصيل الطلبة في عدد من المواد العلمية والأدبية، بالإضافة إلى قياس قدرة الطلاب فهم المصطلحات العلمية.

وفى المقال التالى، نتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عنه من خلال تطبيق توكلنا.

التعرف على نتائج الإختبار التحصيلي

يمكن للطالب أن يتعرف على نتيجة الاختبار التحصيلي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لموقع القياس الوطني.

بعد ذلك، يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال كتابة الرقم القومي، وكلمة المرور الخاصة به.

يقوم الطالب بالضغط على زر “الاختبارات”.

بعد ذلك، يقوم الطالب بالضغط على زر “اختبار التحصيلي”

يتم إدخال البيانات الخاصة بالاختبار.

في النهاية، تظهر صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة باختبار التحصيلي.

ويمكن القول أن عدد الأسئلة يكون في الاختبار التحصيلي ما بين 120 إلى 160 سؤال، على أن تتراوح الفترة ما بين 25 إلى 30 دقيقة، وذلك يكون على حسب القسم المختار.

تطبيق توكلنا للتعرف على نتائج الإختبار التحصيلية

يتمكن الطلاب من التعرف على نتيجة اختباراتهم التحصيلية عبر تطبيق توكلنا، على أن يكون هذا من خلال الخطوات التالية:

يقوم الطالب بتحميل تطبيق توكلنا، ويكون ذلك متاحاً للهواتف الذكية الأندرويد والأيفون.

بعد ذلك، يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به، مع كتابة كلمة المرور.

كما يجب الضغط على نتائج اختبار التحصيلي

في النهاية، تظهر نتائج الاختبار الخاصة بالطالب.

يستطيع الطالب أن يتقدم بنتائج هذا الاختبار، من خلال التقديم على كليات التي يريد الطالب أن يلتحق بها.

اختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة

يعتبر هذا الاختبار من الأساسيات التي يجب أن تتوفر لدخول الطالب الكليات العلمية والأدبية، ذلك أنه يعمل على قياس مستويات تحصيل الطالب العلمية والأدبية.

إلى جانب ذلك، على الطالب أن يجتاز هذه الاختبارات حتى يتمكن من التقديم على الكليات والجامعات في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الطلاب عليهم أن يقوموا بالتقديم على اختبار نتائج التحصيلي، وذلك يكون في مركز القياس الوطني.

وفي الختام، يجب التأكيد على أن تطبيق توكلنا للتعرف على نتائج اختبار التحصيلي، يكون متاحاً على الهواتف الأندرويد و الأيفون من خلال التحميل من على متجر بلاي ستور، أو من App Store.