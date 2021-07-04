قروض بنك التسليف في السعودية 1443

قروض بنك التسليف للعائلات والأسر 1443، من الموضوعات التي يسعى إلى الوصول إليها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

وفي المقال التالي، نوضح بعض الشروط والإجراءات التي يمكن المواطن من خلالها الحصول على القرض، بالإضافة إلى الفئات المستحقة للقروض.

قروض ومعونات الأسر محدودة الدخل

قبل كل شئ، يعتبر هذا القرض من أشكال المعونة التي تقدمها المملكة للمواطنين، وعليها أن يتم تقديم مبلغ من المال إلى الأسر والعائلات محدودي الدخل.

بجانب ذلك، يمكن المواطن الحصول على القرض في غضون 10 أيام، على أن يكون المواطن قد استوفى الشروط الخاصة بهذا القرض.

وبعابرة أخرى، قرار معونة القرض، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة التي فقدت عملها أو تعرض لحوادث كبيرة، في التغلب على ظروف الحياة الصعبة.

شروط الحصول على القرض من بنك التسليف

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قروض بنك التسليف للعائلات والأسر 1443، وهي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، من أصل أب وأم سعوديين، كي لا يتم رفض القرض.

لابد ألا يتجاوز عمل المواطن عن 70 عام فقط.

يجب أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل، وبالمناسبة، لا يجب أن يتجاوز المعاش الشهري 10 ألاف ريال سعودي.

كما ينبغي أن يكون المواطن المتقدم غير عاملاً في القطاع العام أو الخاص.

إلى جانب ذلك، يجب أن يتم تسديد القرض خلال 30 يوم من تاريخ الصرف.

في بعض الحالات، يتم طلب ضمان عقاري للقرض، في حالة كان القرض بمبلغ كبير، كي لا يتم رفض القرض من البنك.

يجب تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تفيد التحقق من وضع الأسرة، ومع ذلك يتم تقديم كافة المستندات التي تثبت أحقية الأسرة للقرض.

تسجيل الحصول على قروض بنك التسليف

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن أن يجب على المواطن اتباعها، للحصول على قرض بنك التسليف، وتتمثل في:

يتم الدخول على الموقع الخاص الرسمي لبنك التسليف.

يقوم المواطن بالدخول على أيقونة تسجيل جديد.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمواطن، من الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

يقوم المواطن بكتابة رقم التأكيد، والذي يتم إرساله على الهاتف الجوال.

يتم تحديد موعد لتقديم كافة الأوراق الرسمية، بعد ذلك يقوم بمتابعة الطلب.

الفئات المستحقة للقرض من بنك التسليف

هناك بعض الفئات التي تستحق الحصول على القرض، ومن بينها:

المرأة العزباء، بخلاف المرأة العزباء العاملة.

المسيدة المطلقة.

وبالمثل، المرأة الأرملة.

الفتاة التي تريد الحصول على قرض للزواج.

العاطلين عن العمل.

المعاقين بإعاقات لا تسمح لهم بالعمل.

وفي الختام، يمكن التأكيد على أن المواطن بهذه الطريقة، يكون قد حصل على طلب قروض بنك التسليف للعائلات والأسر 1443، كما ينبغي أن يتابع الطلب أولاً بأول حتى يتأكد من الحصول على الطلب.