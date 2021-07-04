ارتفاع قتلى تحطم الطائرة الفلبينية إلى 29 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات العسكرية الفلبينية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأحد، عن تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصًا فى جنوب الفلبين.

وصرّح الجنرال سوبيجانا بأن الطائرة المحترقة من نوع "سى –"130، موضحًا أنها تحطمت أثناء محاولتها الهبوط فى جزيرة جولو فى إقليم سولو.