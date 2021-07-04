جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار يمهد لحل سياسى فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار حقيقى فى تيجراى فى شمال إثيوبيا، بما يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسى.





وحسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، أعرب جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالى فى تيجراى، محذرًا من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة، فى إشارة إلى القوات الإريترية الموالية للقوات الحكومية. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضى. وقال فى بيان: "إن تدمير البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق". وكان القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، رامش راجاسينجهام، حذر أمس السبت، من انعدام الأمن الغذائى وتزايد الجوع بسبب النزاع فى تيجراى.

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